An einem Weinberg Im Schlittweg in Venningen sind 15 bis 20 Kubikmeter Erdaushub illegal abgeladen worden. Wie die Polizei mitteilt, muss der Geschädigte mit Kosten von mehreren Tausend Euro für die Entsorgung rechnen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, gegen ihn wird unter anderem wegen Nötigung ermittelt. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.