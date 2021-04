Die Bürgerinitiative (BI) „Kein Erdöl aus Offenbach“ hat an mehreren Stellen in der Region neue Banner aufgestellt, um auf das geplante Großprojekt aufmerksam zu machen. Das hat BI-Chef Karlheinz Adam aus Herxheim der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. Ein Banner steht auch zwischen Herxheim und Offenbach unweit jenes Ackers, von dem ein Konsortium aus Neptune Energy und Palatina Geocon nach Erdöl suchen möchte. Auf dem Banner steht: „Hier entsteht eine industrielle Erdölförderanlage“, „... wenn wir nichts dagegen tun.“ Außerdem ist darauf zu lesen, dass 2023 der Baustart vorgesehen sei und die Förderdauer der Anlage auf 30 Jahre angelegt sei. Fakt ist, dass das Konsortium eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung beim Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz beantragt hat. Das Verfahren läuft noch. Sollten die Behörden am Ende Probebohrungen und eine Förderung zulassen, und sollte sich das Erdöl überhaupt wirtschaftlich fördern lassen, dann fürchten die Gegner enorme Auswirkungen für die Region. Lastwagen würden das Öl von der Anlage bei Offenbach zu einer Raffinerie transportieren. Die BI fürchtet deshalb nicht nur mehr Schwerverkehr in den umliegenden Orten, sondern sie sorgt sich unter anderem auch um die Reinheit und Qualität des Grundwassers.