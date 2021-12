Es sollte ein schöner Tag im Schnee werden. Doch als eine Landauer Familie auf dem Taubensuhl ihren Schlitten geklaut bekam, war sie alles andere als glücklich. Das Gefährt hatte einen besonders emotionalen Wert für die Familie. Sie hofft nun auf ein Weihnachtswunder.

Es braucht nicht viel Schnee, damit die Landauer Familie Zühlcke ihren Schlitten rausholt. Schon bei der ersten Schneeflocke würden die neunjährige Lena und die vierjährige Mira anfangen, ihn zu wachsen und sich zum Rodeln bereit machen, berichtet Mutter Simone Zühlcke.

So war es auch am vergangenen Sonntag. Die Familie machte sich auf zum Waldlehrpfad auf dem Taubensuhl. Dort sei wenig los gewesen, und es lag auch wenig Schnee. Trotzdem wollten die beiden Kinder laut ihrer Mutter unbedingt ihren heiß geliebten Holzschlitten mit Lehne mitnehmen. Oben auf der Wiese sei sogar ein bisschen Schnee gelegen. So hätten sich die beiden Kinder zumindest gegenseitig hin- und herziehen können.

Vom Schlitten keine Spur

Für die anstehende Wanderung auf dem Rundweg wollten die Schwestern den Schlitten aber nicht über den Schotter hinter sich herziehen. Also stellten sie ihn an der großen Infotafel am Start des Waldlehrpfades ab. Dies sei etwa zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gewesen, schätzt Simone Zühlcke.

Etwa eine Stunde später waren die drei wieder zurück, und der Schlitten war weg. „Wir haben die Gegend abgesucht, wir haben andere Spaziergänger gefragt, wir haben am Parkplatz Ausschau gehalten. Aber keine Spur“, erzählt die Mutter, die an der Infotafel ihre Telefonnummer hinterließ. Ein Mitarbeiter des Forstamtes habe zudem am Montag den Weg abgesucht und nichts gefunden.

Ein Erbstück der Großeltern

Ihre beiden Töchter konnten es nicht glauben und haben geweint. „Das geht doch nicht. So etwas darf man doch nicht machen“, haben sie laut ihrer Mutter über den wahrscheinlichen Diebstahl gesagt. Die Kinder haben sich sogar schuldig gefühlt, da sie den Schlitten ja mitnehmen wollten. „Sie sind jetzt noch traurig. Im Nachhinein war es schon sehr gutgläubig von uns, den Schlitten einfach stehenzulassen“, sagt Simone Zühlcke.

Sie schätzt den Schlitten auf einen materiellen Wert von etwa 100 Euro. Der ideelle Wert sei aber unbezahlbar, denn der Schlitten war ein altes Familienerbstück der Großeltern: „Es war mein alter Kinderschlitten, den wir aufgepäppelt und mit einer Lehne versehen haben. Das finde ich am schlimmsten, weil man ihm ansieht, dass es nicht irgend ein Schlitten aus dem Baumarkt ist. Wir hängen alle sehr an diesem Schlitten.“

Hoffen auf ein Weihnachtswunder

Es sei auch offensichtlich gewesen, dass der Schlitten gerade noch benutzt wurde und jemandem gehört, verrät Simone Zühlcke. Sie und ihre Töchter hätten Schneebälle, Tannenzapfen, Tannenäste und Handschuhe darauf gelegt. Die Handschuhe seien sogar noch da gewesen.

Simone Zühlcke hofft nun auf ein Weihnachtswunder: „Vielleicht dachte jemand, der Schlitten sei liegengeblieben und hat ihn mitgenommen. Vielleicht besinnt sich der, der ihn mitgenommen hat, noch mal und gibt den Schlitten zurück.“

Zühlcke hat auch die Landauer Polizei informiert. Wer den Schlitten hat und ihn zurückgeben möchte oder jemanden mit dem Schlitten gesehen hat, kann sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder direkt bei Simone Zühlcke per E-Mail an sz@cnt.net melden.