Der Festgottesdienst zum 30-jährigen Bestehen der evangelischen Freikirche startet am 15. September um 10.30 Uhr im Er-lebt Forum. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zu Fingerfood ein. Die Er-lebt Gemeinde wurde 1994 durch die Initiative evangelischer Christen aus Landau und Umgebung gegründet, teilt die Gemeinde mit. Jeden Sonntag würden rund 400 Menschen den Gottesdienst besuchen. Ein Schwerpunkt der Gemeinde sei die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Gemeinde ist den Angaben zufolge Mitglied in der Evangelischen Allianz und in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Landau. Seit Mai 2023 gehört sie zum „Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland“ (BEFG), einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.