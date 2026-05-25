Sauberkeit hat viel mit Würde zu tun. So gesehen hat der Landauer Hauptbahnhof derzeit wahrscheinlich mehr Würde als je zuvor. Im Einsatz war auch der Kaugummifresser.

Er strahlt und glänzt, der Landauer Hauptbahnhof. Und das hängt mit der Frühjahrsoffensive der Deutschen Bahn, dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) und der Stadt Landau zusammen. Denn Mitarbeiter von Konzern, Betrieb und Behörde haben ganz viel geschrubbt, geputzt, Aufkleber entfernt und gar an einigen Stellen gestrichen, wie Stadtsprecherin Ricarda Marschall mitteilt. Und dabei hat ein ganz besonderes Gerät geholfen: der Kaugummifresser.

Der Kaugummifresser. Foto: Stadt Landau

Dabei handelt es sich um eine Reinigungsmaschine, die bis zu 5000 Kaugummis am Tag entfernen kann. Rund sieben Sekunden brauche das Spezialgerät, um einen Kaugummi von einer Oberfläche zu entfernen. Für viele Landauer und Besucher müsste der flinke Fresser wohl der unangefochtene Held der Arbeit sein. Die Reinigungsaktion umfasste aber mehr als nur die Entfernung von Kaugummi.

Wie die Bahn informiert, ging die Putzaktion die gesamte vergangene Woche. Es sollte ein sichtbares Zeichen für mehr Sauberkeit, Ordnung und Aufenthaltsqualität rund um den Hauptbahnhof gesetzt werden. Gesäubert wurden die Bahnsteige, die Unterführung, die Aufzüge, Zugänge und der Busbahnhof.

Bis Anfang Juni soll alles fertig sein

Bis Anfang Juni sollen dann noch verschiedene Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, informiert der Konzern weiter. Dazu zählen unter anderem der Neuanstrich rund um die Aufzuganlagen sowie die Modernisierung der Treppenaufgänge.

„Der Hauptbahnhof ist das Eingangstor zur Stadt“, sagt Kathrin Behsler, die zuständige Leiterin des Bahnhofsmanagements. Viele Bürger erlebten hier ihren ersten Eindruck von Landau. „Deshalb ist es wichtig, dass sich die Menschen in einem sauberen und gepflegten Umfeld bewegen können. Unser Ziel ist ein Bahnhof, an dem sich alle willkommen fühlen.“

Die gemeinsame Aktion zeige, was durch gute Zusammenarbeit für Landau erreicht werden könne, freut sich auch Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) der Bahn-Mitteilung zufolge.