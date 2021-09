Der Baukörper ist bereits aufgestellt. Bis die neue Bäckerei-Filiale im Norden Landaus eröffnet, wird es allerdings noch einige Wochen dauern. Das verrät Bäckermeister Claus Becker, der am ehemaligen Gummi-Mayer-Standorts die siebte Niederlassung seines Edenkobener Fachgeschäfts „De’ Bäcker Becker“ einweiht. Der Neubau besteht unter anderem aus gläsernen Modulen, die auf fünf Tieflader verteilt aus Tschechien nach Deutschland transportiert und vor Ort in Fertigbauweise zusammengefügt wurden. Als Nächstes folgt der Innenausbau, dann müsse noch das Außengelände hergerichtet werden. Wie Becker anmerkt, wird das Dach des Pavillons noch begrünt, was von der Stadt so vorgeschrieben sei. Nach Abschluss der Arbeiten werden in dem integrierten Café bis zu 20 Personen ihr Heißgetränk und ihre Leckereien schmecken lassen können. Auch auf der Außenterrasse werden Sitzmöglichkeiten geschaffen. Parkplätze werden sie ebenfalls vorfinden. Ursprünglich geplant war die Eröffnung der Filiale im November vergangenen Jahres. Doch wegen der Corona-Krise gab es laut Claus Becker Produktions- und Lieferengpässe. Da aktuell auch noch ein Mangel an Baumaterialien besteht, hat sich die Einweihung um weitere Wochen verzögert. Auch die Projektkosten sind in der Kürze der Zeit gestiegen. Letztlich investiert werden rund 400.000 Euro.