Sport, Freizeit und Umweltbildung in den Queichwiesen – das haben sich Queichheimer Bürger im Zuge des Dorfentwicklungsprogramms „Kommune der Zukunft“ gewünscht. Ihre Idee, an der Queich ein Refugium für Mensch und Natur zu schaffen, ist längst Leuchtturmprojekt und wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Pläne, wie die Umsetzung konkret aussehen soll, gibt es inzwischen auch.

Entlang der vorhandenen Wege bei den Queichwiesen sind 13 Stationen geplant, die gegebene Situationen wie Stauwehre und Mauern aufgreifen. So könne der Wunsch der Bürger nach Bewegung und Naturerleben in Einklang mit den Belangen des Naturschutzes gebracht werden, erklären Dorfentwickler Jochen Blecher und die Landschaftsarchitekten vom Büro Stadt und Natur in Annweiler. Letztere sind für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Rundweg entlang der Queich

Ausgangspunkt für den barrierefreien Parcours ist die Straße „Am Queichanger“. Westlich vom Freizeitbad La Ola soll ein Treffpunkt entstehen. Sonnenschirme, Sitzbereich mit Sitzmauer, Fitnessgeräte sowie drei Trampoline sind angedacht. Der Rundweg führt entlang der Queich über die Wiesen in Richtung Autobahn und schließlich vorbei an den Pferdekopfpumpen wieder zurück. Die Stationen zwei und drei befinden sich auf der alten Brücke sowie am Uferrand. Hier sind jeweils Sitzbänke vorgesehen. Beim Landauer Schwimm- und Sportclub ist ein Ausschank geplant. An der fünften Station – wieder eine Verweilfläche – informiert eine Tafel über Stauwehr und Queichbewässerung. Es wird außerdem einen Übergang zum „Dschungelpfad“ geben. Vor allem Kinder sollen sich an dem Trampelweg, der durch einen Mini-Wald führt, erfreuen.

An den Abschnitten sechs und sieben steht Fitness im Vordergrund. Schon jetzt finden sich an dieser Wegstrecke Geräte zum Turnen. Diese sollen mit Balancierangeboten erweitert werden. Ungewöhnliche Sitzangebote aus Baumstämmen werden das Ganze abrunden.

Balancieren im Abenteuerbereich

Die achte Station ist ein Abenteuer- und Wildnisbereich. Hier soll es Balancierstämme quer über den ganzen Graben geben. Nistkästen für Vögel und Insekten finden dort außerdem Platz. Der Queichheimer Ortsbeirat plant zudem, eine Wellenbank mit Blick in Richtung Pfälzerwald aufzustellen. Eine weitere Bank mit Aussicht lädt an Station neun zum Verweilen ein. Eine Tafel informiert über die Ökologie der Queichwiesen sowie über Schafzucht und Landschaftspflege.

Wenige Schritte weiter ist ein zentraler Ort für Spiel und Erholung geplant. Fitness- und Spielgeräte, unter anderem auch Wasserspiele, sollen installiert werden. Außerdem möchten die Verantwortlichen das vorhandene Stauwehr in Wassernähe mit einer dreieckigen, bodengleichen Plattform überbauen, sodass auch Rollstuhlfahrer das Wasser erleben können. Hier endet auch der „Dschungelpfad“, der die Stationen fünf und zehn miteinander verbindet.

Bei den drei Pferdekopfpumpen gibts Infos zur Erdölförderung und Geologie, am Treffpunkt „Stauwehr“ (Station zwölf) zur Bewässerung der Queichwiesen. Ein geplantes Hängemattenwäldchen am Queichanger markiert das Ende des Parcours. Balancier- und Fitnessangebote, Slackline, Bänke und Tische sollen den Treffpunkt ergänzen.

Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 angesetzt. Jochen Blecher rechnet für die Umsetzung des Projekts mit einem Vierteljahr Bauzeit. Im Sommer soll der Förderantrag ans Land gestellt werden. Eine Antwort werde im Herbst erwartet, danach erfolge die Ausschreibung, teilt der Dorfentwickler mit. Ob und inwieweit es bei dem Vorhaben zu Verzögerungen durch die Corona-Krise kommt, könne die Verwaltung derzeit noch nicht absehen, erklärt Ricarda Bodenseh, Pressesprecherin der Stadt.