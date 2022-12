Für das Neubaugebiet Am Bittenweg in Arzheim bahnt sich eine Lösung für die Entwässerungsprobleme an, das die Entwicklung erheblich verzögert hatte. Wegen des lehmigen Bodens war geplant, eine Entwässerungsleitung von dem am Südrand des Dorfes gelegenen Neubaugebiet durch den Hügelkamm bis zum Ranschbach zu bohren. Doch dem damit beauftragten Unternehmen war der Bohrer zweimal abgebrochen. Nach Angaben des scheidenden Oberbürgermeisters Thomas Hirsch will die Stadt diese Regenwasserleitung nun auf einer anderen Trasse verlegen. Vor wenigen tagen sei der Notartermin zum Erwerb des letzten dafür benötigten Grundstücks gewesen.