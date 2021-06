Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz zehn neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, drei im Landkreis Germersheim, wo es derzeit noch 61 „aktive“ Infektionen gibt, und drei im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau. Dort gibt es derzeit noch 43 Infizierte. In Landau ist die Kindertagesstätte Villa Mahla neu betroffen: Ein Kind wurde positiv getestet. Alle Kontaktpersonen befinden sich bereits in häuslicher Absonderung, teilen Stadt- und Kreisverwaltung mit.

Die Inzidenzen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in sieben tagen) bleiben auf niedrigem Niveau. Im Kreis Germersheim liegt der Wert bei 22,5, im Kreis Südliche Weinstraße bei 10,9 und in Landau bei 10,7. Der Landeswert beträgt 22,2.

Die Stadt Landau gibt auf ihrer Internetseite unter www.landau.de, Stichwort Corona, einen Überblick über die wichtigsten Regeln, die aktuell gelten. Sie hat dies auch in der Grafik zusammengefasst. Die komplette Landesverordnung kann auf www.corona.rlp.de nachgelesen werden.