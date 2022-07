Der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) verfolgt die Absicht, Bioabfall so aufzubereiten, dass er in der Biomasseheizung des Otto-Hahn-Gymnasiums Landau als Energieträger eingesetzt werden kann. Derzeit kaufe der EWL den biogenen Abfall dafür, hieß es am Rande eines Pressegesprächs. Konkret sind die Pläne noch nicht.