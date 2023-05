Landau. Schon in ihren ersten Einsatzwochen haben sie für viel Aufsehen gesorgt: zwei neue Elektrofahrzeuge für die tägliche Reinigungstour im Fuhrpark des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL). Markus Bahr, Mitarbeiter des EWL-Bauhofs, steuert regelmäßig eines der Fahrzeuge vom Typ Goupil durch Landau, leert Papierkörbe, sammelt Kehricht. „Wenn wir uns unterwegs Fußgängern von hinten nähern, hören die uns meist nicht. Dann warnen wir sie mit unserer netten Eiswagen-Klingel und ernten oft fröhliches Erschrecken. Viele sagen auch: Ihr seid so schön leise unterwegs.“

Die Anschaffung der beiden Nutzfahrzeuge ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des EWL. Bis 2030 will der Umweltbetrieb klimaneutral werden. „Als wichtiger Baustein dient dabei die Umstellung der Fahrzeugflotte auf alternative, emissionslose Antriebe“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Bernhard Eck. Der Umstellungs-Prozess soll nach und nach geschehen, immer wenn ein Fahrzeug turnusmäßig ersetzt werden muss.

Kleines Fahrzeug, große Vorteile

„Der Goupil ist für uns Fahrer eine große Erleichterung“, weiß Markus Bahr nach den ersten Einsatzwochen. Die Automatik, die Rückfahrkamera und die verglaste Führerkanzel mit Rundumblick sorgen für bequeme und sicherere Fahrt. Die erhöhte Sitzposition erleichtert das ständige Ein- und Aussteigen, die niedrige Ladekante am Lastenaufbau macht das Einkippen von Abfall und Kehricht weniger mühsam – denn die Fahrer leeren zweimal täglich die 62 Papierkörbe auf der fünfstündigen Tour durch die Innenstadt. 264 Papierkörbe sind es mehrmals wöchentlich auf der längeren Außentour.

Und wie steht es mit der Reichweite der bis zu 50 Stundenkilometer flotten Goupils? „Die hat sich als mehr als ausreichend für unsere beiden Touren erwiesen“, sagt Kerstin Wolff, stellvertretende Leiterin des EWL-Bauhofs. „Am Ende der Schicht schließen wir die Fahrzeuge dann einfach an unsere Ladesäulen auf dem Bauhof an, am nächsten Morgen sind die Batterien wieder aufgeladen und die Autos startbereit.“

Zur Umrüstung des Fuhrparks gehört parallel aber auch die Installation einer neuen Infrastruktur zum Tanken von Strom, E-Fuels oder Wasserstoff, zusätzlich zu den bisher vorhandenen drei Wallboxen mit je 11 Kilowatt Ladeleistung.