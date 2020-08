LANDAU. Mit dem Sommer kommen auch Gewitter. Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der für den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) zuständig ist, warnt vor künftig häufigeren und extremeren Wetterlagen mit Starkregen und Überschwemmungen.

Eine gute Infrastruktur und individuelle Vorsorge könne Schäden erheblich begrenzen, so Ingenthron. Hauseigentümer und Grundstücksbesitzer seien per Satzung sogar dazu verpflichtet, Vorsorge vor Überschwemmungen zu treffen. Deshalb biete der EWL ihnen auch eine individuelle Beratung an.

Der EWL empfiehlt den Abschluss einer Elementarversicherung, und er rät, Rückstausicherungen im Haus zu prüfen. Dabei handelt es sich um automatische Verschlüsse am Kanalanschluss des Hauses, die Abwasser ins Kanalnetz fließen lassen, aber bei einem Rückstau verhindern, dass Wasser von draußen ins Haus drückt. Das ist dann wichtig, wenn es im Gebäude Waschbecken, Toiletten oder Einläufe gibt, die tiefer als zehn Zentimeter über der Straßenoberkante liegen. Rückstausicherungen müssten regelmäßig überprüft werden, weil Flusen und Schmutz aus Waschmaschine und Abläufen ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könne.

Wasserdichte Fenster einbauen

Außerdem empfiehlt der EWL, Gebäudeöffnungen abzudichten. Der Einbau druckwasserdichter Türen und Fenster lohne sich. In manchen Lagen sei diese Ausstattung von Gebäuden bereits Voraussetzung für eine Baugenehmigung.

Und schließlich rät der EWL, Lichtschächte und Kellerabgängen über das Bodenniveau hinaus zu erhöhen. Auch Bodenschwellen auf dem Grundstück könnten bereits die entscheidende Hürde gegen Wasser sein. Alternativ könnten Sandsäcke helfen.

