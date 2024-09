Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat alle 600 Erstklässler an den Landauer Schulen zum Schulstart mit einer Trinkflasche und einer Brotdose aus Edelstahl ausgestattet. „Wir freuen uns, die Jüngsten dadurch früh für das Thema Umweltschutz und Ressourcenschonung zu sensibilisieren“, betont Tomy Kiptschuk, Leiter der Abteilung Service und Abfallwirtschaft. Belegte Brote und frische Obst- und Gemüsestücke sind nämlich in wiederverwendbaren Behältnissen besser aufgehoben als beispielsweise in Frischhalte- oder Alufolie. Letztere schaden Umwelt und Klima mehr, als ihr praktischer Nutzen rechtfertigen würde, wie es in der Mitteilung des EWL heißt. Denn: Aluminium werde unter hohem Energieaufwand gewonnen und zeichne sich durch einen umweltschädlichen Produktionsprozess aus. Zur Herstellung von Frischhaltefolie werde Ethylen benötigt, welches auf Erdöl basiert. Und als Wegwerfprodukt landen Plastikfolien und -tüten leider zu oft in der Müllverbrennung statt im Recycling. Viele Haushalte nutzen bereits nachhaltige Alternativen wie etwa Tücher aus Bienenwachs, wiederverwendbare Plastikbehälter oder eben Metallboxen und - flaschen. Bereits zum 24. Mal beschenkt der EWL die Schulanfängerinnen und -anfänger mit diesem Paket für die Pausenverpflegung.