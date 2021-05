Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat den Nachhaltigkeitsaward der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) in Silber gewonnen. Die Auszeichnung hat Vorstandsvorsitzender Bernhard Eck in München entgegen genommen. „Nachhaltigkeit messbar zu machen und in der Organisation zu verankern funktioniert überall. Machen Sie es uns nach“, forderte er die Zuhörer im Saal und an den Bildschirmen auf.

Unter 50 Bewerbern hat es der EWL bis ins Finale geschafft. Dort hatten die Leserschaft des Mediums in einer Onlineabstimmung über die Plätze auf dem Treppchen entschieden. Der EWL punktete in der Kategorie „Entsorgung“ mit seinem Projekt „Organisation – wie Nachhaltigkeit zum Dauerbegleiter wird“. Für den Betrieb mit rund 110 Beschäftigten ist die Auszeichnung ein Riesenerfolg, denn im Finale waren auch die „Großen“, die Stadtreinigungskollegen aus Berlin, Hamburg und Bonn. Beworben hatte sich der EWL mit einem organisatorischen Dreiklang, der nachhaltiges Denken im Betrieb verankert: im Zuge des Entscheidungsprozesses, bei den Ausschreibungen und im Controlling nach eigens festgelegten Kriterien.