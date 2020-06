Gute Nachrichten für Wasserratten: Das Herxheimer Waldfreibad öffnet am 29. Juni. Dafür hat sich eine Mehrheit des Gemeinderats am Montagabend ausgesprochen, wie die RHEINPFALZ auf Anfrage am Dienstag erfuhr. Grundlage für den Betrieb ist ein überarbeitetes Hygiene- und Betriebskonzept, das den Anforderungen der Landesvorgaben Rechnung trägt. Um diesen Anforderungen auch in der Realität nachzukommen, wird die Besucherzahl auf 300 Gäste in zwei Blocks – von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr – begrenzt. Der Kartenverkauf läuft über ein Onlineticketsystem mit Kontaktdatenerfassung. Das Ticketsystem erreichen Nutzer unter www.waldfreibad-herxheim.de. Dort finden sie auch aktuelle Informationen rund um den Badbesuch. Nach Angaben der Ortsgemeinde ist der Betrieb des Bads bis Mitte September geplant. Die Öffnung stand wegen der Corona-Krise und deren Folgen lange auf der Kippe. Die Kommune hatte sich mit der Entscheidung über die Badöffnung zurückgehalten, weil der Anforderungskatalog des Landes zunächst vorgesehen hatte, dass das Einhalten von Abständen gesichert werden müsse. Der Katalog wurde dann in der vergangenen Woche überarbeitet.