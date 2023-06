Beim Fundbüro der Stadt Landau sind jetzt besondere Funde abgeben worden: zwei Schildkröten. Nach Angaben von Maik Hauptmann, dem Leiter des städtischen Bürgerbüros, gab es im Juni gleich zwei gepanzerte Fundtiere. Beide warten jetzt in der Reptilienauffangstation in Gossersweiler-Stein auf ihre Besitzer. Bei der ersten Schildkröte handelt es sich um ein Weibchen der Art Mauremys reevesii (Chinesische Dreikielschildkröte). Es ist am 11. Juni in den Weinbergen bei Arzheim gefunden worden. Es handelt sich um eine stark gefährdete Wasserschildkrötenart. Die Tiere leben an Wasserläufen und Teichen. Schildkröte zwei, ebenfalls ein Weibchen der Art Pseudemys nelsoni (Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte) war am 16. Juni sogar in der Landauer Innenstadt unterwegs. Diese Tier können fast 40 Zentimeter Größe erreichen. Wer sein Tier vermisst, kann sich am besten per E-Mail an das Bürgerbüro der Stadt Landau wenden unter buergerbuero@landau.de.