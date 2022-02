Die Polizei hat Anfang dieser Woche in der Altenstraße und August-Bebel-Straße in Annweiler 18 Autofahrer dabei erwischt, wie sie entgegen der Einbahnstraße gefahren sind, die in den beiden betreffenden Straßen vorübergehend bis Samstag gilt. Die Einbahnstraßenregelung wurde im Zuge der Brückensanierung südliche des Kreisels Annweiler-West und den damit zusammenhängenden Umleitungen getroffen.