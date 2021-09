Der Landauer Zoo sucht nach den rechtmäßigen Besitzern eines wohl entflogenen Kongo-Graupapageis. Der Vogel wurde in der Drachenfelsstraße bereits am Donnerstag, 16. September, gegen 18 von einem Mitarbeiter des städtischen Umweltamts eingefangen. Der Papagei ist in einem guten Zustand, beringt und relativ zahm, teilt der Zoo weiter mit. Allerdings konnte der Besitzer über die Daten auf seinem Ring bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Der Zoo weist darauf hin, dass die Papageien meldepflichtig sind. Denn: Kongo-Graupapageien sind streng geschützte Vögel, deren Bestände in freier Wildbahn aber immer mehr schrumpfen. Wer den entflogenen Vogel vermisst, wird gebeten, sich unter Telefon 06341 137010 oder per E-Mail an zoo@landau.de direkt beim Zoo zu melden.