Unbekannte haben das Zielbanner des vom Kinderschutzbund organisierten Landauer Entenrennens gestohlen. Das berichtet Sina Ludwig vom Kinderschutzbund Landau-SÜW. Alles außer dem äußeren Rahmen, also den an der Balustrade befestigten Schnüren, fehle. Der Verein habe nun Strafanzeige erstattet. Den Schaden beziffert Sprecherin Ludwig auf 573 Euro. Das Banner sei nachproduziert worden, die Stadtverwaltung werde das neue Exemplar wohl am Dienstag aufhängen. Der Kinderschutzbund sei Freitag von einer Frau informiert worden, die am Donnerstag das Fehlen bemerkt habe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06341 2870. Der Kinderschutzbund würde sich über Spenden zur Deckelung der zusätzlichen Kosten auf das Konto bei der Sparkasse Südpfalz freuen. IBAN: DE78 5485 0010 0000 0412 44.