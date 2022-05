Unternehmerin Petra Gillet übernimmt die Kosten des Neudrucks des Banners für das Landauer Entenrennen am 11. Juni. Das teilt Sina Ludwig vom Kinderschutzbund mit. Das Banner war in der vergangenen Woche vom Standort an der Queich an der Königstraße gestohlen worden, hatte der Kinderschutzbund am Dienstag berichtet. Die Kosten für den Neudruck liegen bei rund 570 Euro.