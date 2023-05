„Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höh’“ – Unbekannte haben sich offenbar vom Kinderlied „Alle meine Entchen“ inspirieren lassen und das Banner des Entenrennens des Kinderschutzbundes am Ziel in der Bachgasse falsch herum aufgehängt. Das ist schon ein Fortschritt gegenüber dem Vorjahr, als es gestohlen worden war und der Kinderschutzbund fast 600 Euro für einen Nachdruck aufwenden musste. Diese Kosten hatte Unternehmerin Petra Gillet übernommen. Das Rennen von Badeenten in der Queich wird am Kindertag über die Bühne gehen – am Samstag, 17. Juni ab 15 Uhr, wenn die Plastikvögel mit einem Radlader in der Waffenstraße in die Queich gekippt werden. Das THW achtet im Ziel darauf, dass keiner in die freie Wildbahn entwischen kann. Es gehen mehr als 4300 Rennen an den Start; wer den Kinderschutzbund bei seiner Arbeit unterstützen will, kann eine oder mehrere für jeweils 3,50 Euro adoptieren und sich damit Chancen auf einen Preis sichern. Urkunden gibt es in 13 Geschäften in der Innenstadt, beim Lions-Club immer samstags von 10 bis 13 Uhr an einem Verkauf in der Gerberstraße/Ecke Kronstraße organisiert, oder im Kinderhaus Blauer Elefant im Nordring 31.