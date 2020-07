„Ente gut, alles gut“, sagt Wehrführer Bernd Pietsch nach einer Tierrettung in der Landauer Straße in Annweiler. Zusammen mit fünf weiteren Kollegen der Feuerwehr war er ausgerückt, weil ein Küken in ein Gully gefallen war. „Ein Passant hatte es entdeckt“, berichtet Pietsch. Der Rettungseinsatz war eine kurze Angelegenheit, die Familienzusammenführung war das größere Problem. Zwar konnte relativ schnell die „schimpfende“ Entenmama mit sieben weiteren Küken im Hinterhof eines Anwesens gefunden werden. Sie hatten es sich dort ohne Wissen des Hausherrn gemütlich gemacht. „Sie einzufangen war jedoch nicht ganz einfach“, erzählt Pietsch. Als es letztlich gelang, die Enten zusammenzubekommen, wurden sie anschließend zur Markwardanlage befördert. In der Nähe des Schwanenweihers wurden sie ausgesetzt. Wie heißt es so schön: „Alle meine Entchen ....“