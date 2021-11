Die Polizeidirektion Landau warnt davor, dass es aktuell im Bereich Kandel und Steinfeld vermehrt Betrüger bei älteren Menschen und sich als Polizeibeamte ausgeben. „Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten“, rät die Polizei. Unbekannten Personen sollte man nicht die Tür öffnen. Wer sich unsicher fühlt, sollte gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzuziehen, beispielsweise Nachbarn oder nahe Verwandte. Auf gar keinen Fall sollten Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden. Wer solche Anrufe erhält, sollte sich auf jeden Fall ans örtliche Polizeirevier wenden oder an die Polizeidirektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0.