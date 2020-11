Insbesondere ältere Menschen werden derzeit Opfer einer Abwandlung des Enkeltricks im Zusammenhang mit dem Coronavirus – auch in der Südpfalz. Aus aktuellem Anlass warnt die Landauer Polizei vor Anrufen von Betrügern. In der Verbandsgemeinde Annweiler geben Unbekannte vor, von einem örtlichen Krankenhaus aus anzurufen, da sich dort ein naher Angehöriger wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung in Behandlung befände. Für diese Behandlung wäre ein hoher Geldbetrag nötig, der von den Angerufenen unmittelbar bezahlt werden müsste. Die Polizei Landau rät dazu, keine Daten herauszugeben oder gar Geld zu überweisen. „Gehen Sie auf keinen Fall auf diese Geldforderungen ein und verständigen Sie direkt die zuständige Polizei – es handelt sich um organisierte Betrugsversuche“, teilen die Beamten mit. Die Polizei ist telefonisch unter 06341 2870 zu erreichen. Tipps gegen den Enkeltrick gibt es im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.