Nicht auf die Betrugsmasche Enkeltrick hereingefallen ist eine 86-jährige Frau aus Rhodt. Wie die Polizei berichtet, rief am Montagmittag ein Mann bei ihr an, der sich als ihr Enkel ausgab und behauptete, an der Ampel in Rhodt einen Unfall verursacht zu haben. Da sein Auto dabei massiv beschädigt worden sei, benötige er dringend Geld. Der Anruf wurde sodann einem angeblichen Polizeibeamten übergeben, der angab, dass er mit der Unfallaufnahme beschäftigt sei. Den Ganoven erklärte die Frau, dass in Rhodt nirgendwo eine Ampel installiert sei. Sie beendete das Telefonat und setzte die Polizei in Kenntnis.