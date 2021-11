Am Freitag hat sich ein Unbekannter gegenüber einer 69-Jährigen am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben. Der angebliche Polizist berichtete von einem Verkehrsunfall und behauptete, dass er zur Identifizierung des Unfallverursachers die Namen der Kinder der Dame benötige. Die 69-Jährige ließ sich jedoch nicht aufs Glatteis führen und fragte nach einer Rückrufnummer. Daraufhin beendete der ertappte falsche Polizeibeamte das Telefonat. Die Polizei warnt, dass die Betrüger gezielt ältere Menschen anrufen und versuchen, deren Gutgläubigkeit mit sogenannten „Schockanrufen“ oder als „falsche Polizeibeamte“ auszunutzen: „Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und älteren Menschen und klären Sie diese über die Methoden der Betrüger auf. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, informieren sie in jedem Fall die Polizei!“