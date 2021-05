Eine 69-Jährige aus St. Martin ist Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden. Die Frau erhielt laut Polizei am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin ihrer Hausbank. Diese behauptete, sie müsse die Daten der EC-Karte überprüfen. Die 69-Jährige übermittelte daraufhin die geforderten Daten. Als der Frau im Nachhinein Zweifel kamen, fragte sie bei ihrer Hausbank nach. Dort erhielt sie die Information, dass die angebliche Mitarbeiterin nicht bei der Bank angestellt ist. Zudem wurde festgestellte, dass eine unberechtigte Abbuchung vom Konto der Frau erfolgt war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Viele Kriminelle melden sich per Telefon und nutzen die Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus, um an deren Geld zu kommen. So kommt es mittlerweile zu einer Vielzahl an Phänomenen, etwa dass sich die Täter als Enkel, Polizeibeamte oder wie in diesem Fall als Bankmitarbeiter ausgeben. Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen oder Ihre finanziellen Verhältnisse und geben sie auch keine Bankdaten an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 (ohne Vorwahl) oder informieren Sie die örtliche Polizeidienststelle. Nutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion