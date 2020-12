Unbekannte haben am Freitagvormittag versucht, zwei ältere Frauen aus Bad Bergzabern mit einem Enkeltrick übers Ohr zu hauen. Wie die Polizei berichtet, wurde in dem einen Fall eine Notlage vorgetäuscht, in dem anderen wurde nur das Gespräch gesucht. In beiden Fällen wollten sich die Anrufer Geld ergaunern. Die Betroffenen, die im Alter von 78 und 84 Jahren sind, fielen auf den Trick aber nicht rein. Sie beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.