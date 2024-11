Die Vereine der Stadt, die Ehrenamtskoordination und der Burger-Laden Bagage planen gemeinsam einen Stand auf dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt, der von den Vereinen getragen wird – und dessen Einnahmen auch den Vereinen zugute kommen. Es werden noch Engagierte gesucht.

Das Besondere sei der vereinsübergreifende Charakter, betont Landaus Ehrenamtskoordinatorin Maya Sina Ludwig in der Ankündigung. So lernten sich die Ehrenamtler untereinander kennen, könnten sich vernetzen und gleichzeitig Geld für ihren Verein sammeln. Doch nicht nur diese, auch Menschen ohne Vereinszugehörigkeit, die sich einfach bei der Aktion engagieren wollen, könnten problemlos mitmachen. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren. Es sei eine integrative Aktion – teilnehmen könnten und würden beispielsweise auch Menschen mit Behinderungen.

Dazu gebe es zwei Termine, auf die Ludwig hinweist: Am Mittwoch, 18 Uhr, wird es im Haus am Westbahnhof eine Info-Veranstaltung mit Mathias Kühn vom Bagage geben. Direkt danach, ab 19 Uhr, gibt es die Hygieneschulung für die Aktion. Am Montag, 18. November, ist ab 17 Uhr im Bagage eine Burgerbratschulung für Vereine.

Im Netz

Anmeldung zu den Schulungen oder die Eintragung in den Schichtplan im Netz unter dem Kurzlink shorturl.at/bkev7. Weitere Fragen per E-Mail an vereintsuedpfalz@gmail.com oder unter Telefon 0179 3786915.