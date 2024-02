Die Pfalzwerke Netz AG hat 90 Prozent der Anteile an der ETM Consult GmbH in Landau übernommen. „Der Zusammenschluss bringt uns bei der Umsetzung der Energiewende einen großen Schritt weiter“, sagt Pfalzwerke-Vorstand Holger Birl. ETM bringt 25 Jahre Erfahrung im Leitungsbau und in der Leitungssanierung mit. Der Betrieb mit 32 eigenen Beschäftigten arbeitet bereits seit über zwei Jahrzehnten mit den Pfalzwerken zusammen. Der neue Partner soll künftig auch Planungs-, Projektierungs- und Trassierungsleistungen für die Pfalzwerke übernehmen.