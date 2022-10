Ach ja, der triste Herbst kommt wieder. Nachdem wir Deutschen uns ja alle Nas’ lang über alles beklagen, haben wir in diesem Jahr mehr Gründe als sonst, uns zu beschweren. An steigende Corona-Inzidenzen plus Einschränkungen – beides alljährlich völlig überraschend – haben wir uns ja fast schon gewöhnt, aber jetzt kommt auch noch die Energie-Krise dazu. Um die Kritik an einem Stromfresser-Fest bereits im Vorfeld im Keim zu ersticken, hatte die Verwaltung Energiesparmaßnahmen getroffen. So ist der Ausschank von Glühwein verboten und die Fußbodenheizung des Rathausplatzes wird in diesem Jahr nicht angeschaltet – auch das Freibad hat derzeit einen Energiebedarf von null Kilowattstunden. Diese fiktiven Einsparungen werden ans Innenministerium gemeldet – und Landau bekommt ein Fleißsternchen. Wir werden als Energiespar-Meister dastehen. Denn: Prüfen wird die Zahlen in Mainz niemand, die Mitarbeitenden haben anderes zu tun. Sie müssen dem neuen Minister berichten, wovon man im Haus nix wusste und noch immer nix weiß.