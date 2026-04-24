Die fünf Wettkämpfe des EnergieSüdwest-Cups finden dieses Jahr am 26. April in Landau, am 10. Mai in Landau-Dammheim, am 28. Juni in Landau-Nußdorf, am 27. September in Göcklingen und am 11. Oktober in Offenbach statt. Gestartet wird jeweils ein Bambini-Lauf, ein Schüler-Lauf, ein Volkslauf über zehn und einer über fünf Kilometer sowie eine fünf Kilometer lange Walking-Runde.

Auch die beliebte Aktion „Lauf für Deinen Verein“ steht wieder auf dem Programm und soll dabei helfen, Vereinskassen in der Südpfalz zu füllen. Vereine aus Landau, den Stadtdörfern sowie Offenbach, Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler und Siebeldingen können bis zu 25 Läufer melden, indem sie bei der Anmeldung „Vereinsanmeldung“ auswählen. Wichtig ist, dass mindestens zehn Läuferinnen oder Läufer ins Ziel kommen, dann erhält der Verein 15 Euro pro Person. Die Anzahl der Vereine ist auf zehn pro Ort begrenzt.

Anmeldungen für alle Läufe sind ab sofort unter www.br-timing.de möglich. Weitere Informationen, etwa zu den einzelnen Kategorien, Startzeiten und der Altersklasseneinteilung gibt es im Internet unter www.energie-suedwest.de/energiesuedwest-cup.