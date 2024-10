Die VR Energiegenossenschaft Südpfalz hat hauptsächlich mit 13 Fotovoltaikanlagen eine Einspeisevergütung von rund 275.000 Euro erwirtschaftet. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 44.776 Euro schüttet die Energiegenossenschaft eine Dividende von 2,5 Prozent an die Mitglieder aus, der Rest fließt den Rücklagen zu. Das hat die VR Bank Südpfalz als Ergebnis der Generalversammlung mitgeteilt, zu der 60 Mitglieder ins Verwaltungsgebäude der Bank gekommen waren. Die Vorstandsmitglieder Patrick Morio und Raimund Schilling zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Auf dem Dach der Katholischen Kirche in Offenbach komme demnächst eine weitere Fotovoltaikanlage dazu, berichtete Schilling, „wir sind stets gesprächsbereit für neue Investitionen.“ Die turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Peter Schehl und Rolf Lulei wurden ohne Gegenstimme wieder in das Gremium gewählt.