Der Druck auf Immobilieneigentümer, die ihre Häuser noch mit Öl oder Gas beheizen, wächst bundesweit. Auch in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße. Energetische Sanierungen sind nötig. Doch viele Hauseigentümer zögern, weil sie noch viele Fragen haben. Antworten verspricht ein Infoabend am Mittwoch in Impflingen. Lohnt sich eine energetische Sanierung überhaupt? Was macht ein Energieberater genau? Welche Zuschüsse gibt es? Wo findet man gute Handwerker? Zu diesen Themen sprechen Experten der Modernisierungsoffensive Landau-Land und Landau mit den Klimaschutzbeauftragten von Landau, Landau-Land und SÜW ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus, Im Graubart 10. Angesprochen sind speziell Eigentümer von Siedlungshäusern aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Der Eintritt ist frei.

Die Modernisierungsoffensive, ein Zusammenschluss von regionalen Bau-Profis, hat in diesem Jahr bereits ein Haus in Landau modernisiert. Die Handwerker wurden so gut vorbereitet und eingetaktet, dass Sanierungen künftig innerhalb weniger Tage erledigt werden. Geplant ist, ab März fünf weitere Gebäude in einem Rutsch kernzusanieren: neue Fenster, Wärmepumpe, neue Elektroinstallation, neues Bad, Fotovoltaikanlage, Dach- und Fassadendämmung. Der Clou: Aufgrund der nahezu identischen Materialpakete und Arbeitsschritte kann jede Sanierung zu einem reduzierten Preis angeboten werden. Die Handwerker sind bereits reserviert und stehen bereit. Dafür werden nun passende, typenähnliche Häuser gesucht. Interessierte Eigentümer können sich beim Klimaschutzbeauftragten von Landau-Land, Bernd Fuss, per E-Mail an klimaschutz@landau-land.de melden. „Es ist eine einmalige Chance, die wir hier mit der Modernisierungsoffensive haben. Wir sind Musterregion für ganz Deutschland“, betont Fuss.