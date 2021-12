Im geplanten Neubaugebiet im Osten von Venningen könnte die Energieversorgung zentral durch ein Kaltes Wärmenetz sichergestellt werden. Diese Möglichkeit ist jedenfalls im Gespräch, wie Ortschef Jürgen Leibfried informiert. Damit das Dorf als gutes Beispiel vorangeht und sich von fossilen Brennstoffen unabhängig macht, hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat angeregt, für den ganzen Ort ein energetisches Konzept zu entwickeln. Fraktionssprecher Thomas Rohr erklärt: „Darin sollten unter anderem die Möglichkeiten aufgeführt werden, wie gemeindeeigene Gebäude energetisch saniert werden könnten.“ In ihrem Antrag wünschten die Christdemokraten zudem, die Installation von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Schulhauses, des Rathauses und der anderen kommunalen Gebäude in die Wege zu leiten. Der Rat hat diese Thematik vorerst zurückgestellt, da in der VG die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen werden könnte. Das ist Thema der nächsten VG-Ratssitzung. Von dieser personellen Verstärkung werden sich unter anderem klimaschonende Konzepte für die Gemeinden gewünscht.