Der Verein Initiative Südpfalz-Energie (ISE) lädt Vereinsmitglieder und interessierte Bürger zum August-Energie-Stammtisch am Donnerstag, 25. August. Wolfgang Thiel, Vorsitzender ISE, zeigt im ersten Teil des Stammtisches vor Ort die Komponenten des neuen Wärmeerzeugers. Im zweiten Teil berichtet er in seinem Vortrag „Ein Jahr Betriebserfahrung mit einer Wärmepumpe“ beim Weingut Stadler in Dierbach. Dabei geht es um die Entscheidungskriterien für die Wärmepumpe und welche Erfahrungswerte (Temperaturen, Energiewerte, Einsparungen) nach einem Betriebsjahr vorliegen. Der Verein ISE beschäftigt sich seit Jahren mit der Umstellung auf erneuerbare Energien und hat dazu auch eine Metastudie mit dem Titel „Klimaschutz – Energiewende 2.0“ veröffentlicht. Der Stammtisch beginnt um 18 Uhr mit der Besichtigung einer Wärmepumpe. Treffpunkt ist der Dorfplatz in Hergersweiler. Um 19.30 Uhr findet der Vortrag im Weingut Stadler statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0172 7419812 oder per Mail an wolfgang@thiel-wt.de ist erforderlich.