Der Landauer Energieversorger Energie Südwest meldet mehrere versuchte Telefonbetrügereien. Wie der Konzern mitteilt, berichteten Kunden von Anrufen unter anderem von einer Handynummer mit britischer Landesvorwahl (+44). Die Kunden seien nach Zählerständen, Kontakt- und Kontodaten für die Überweisung angeblicher Zuschüsse gefragt worden. Energie Südwest weist darauf hin, dass es sich bei den Anrufen nicht um Anrufe des Unternehmens handelt. Mitarbeiter des Versorgers rufen nicht an, um Kundendaten zu erfragen. Man sollte keine Daten am Telefon gegenüber Unbekannten preisgeben. Betroffene können sich bei Unsicherheiten an die Energie Südwest unter Telefon 06341 2890 wenden.