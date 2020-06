Der regionale Energieversorger Energie Südwest beteiligt sich ein weiteres Mal am städtischen Corona-Hilfspaket „Miteinander in Landau“ und spendet 3000 Euro an das Caritas-Zentrum Landau und 2840 Euro an das Frauenzentrum Aradia. Energie Südwest hatte sich bereits zuvor mit 3000 Euro an dem Hilfsprojekt beteiligt, das Geld kam Pro Familia und dem Landauer Tierheim zugute. Die Stadt hat das Projekt „Miteinander in Landau“ ergänzend zu den Soforthilfen von Bund und Land für soziale und kulturelle Einrichtungen, freie Träger, gemeinnützige Initiativen, Hilfsorganisationen und Härtefälle ins Leben gerufen.