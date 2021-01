Mit einer kreativen Idee macht der lokale Energieversorger Energie Südwest seinen Mitarbeitern eine Freude und unterstützt damit gleichzeitig die Gastronomie in Landau und Umgebung. Weil die traditionelle Weihnachtsfeier des Unternehmens coronabedingt ausfiel, hat die Geschäftsführung zusätzlich zum üblichen Gutschein für einen Tannenbaum auch einen Essensgutschein im Wert von jeweils 40 Euro an die Belegschaft verschenkt. Diese können in einem beliebigen Restaurant in der Region eingelöst werden.