Energie für den Nachwuchs: Der Landauer Versorger Energie Südwest begrüßt auch in diesem Jahr die Neugeborenen seiner Kunden mit 250 Kilowattstunden Gratis-Strom. „Fläschchen wärmen, Babybrei kochen und große Wäscheberge waschen: Wenn ein neues Familienmitglied einzieht, nimmt der Stromverbrauch gewaltig zu“, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Stadtverwaltung wurden im vergangenen Jahr 386 kleine Landauer das Licht der Welt.

Interessenten können den Antrag auf der Homepage www.energie-suedwest.de/formulare downloaden, ausfüllen und gemeinsam mit einer Kopie der Geburtsurkunde per E-Mail an kundencenter@energiesüdwest.de, per Post schicken oder vorbeibringen. Die Aktion gilt das ganze Jahr über. Der Einmal-Rabatt wird der Strom-Jahresabrechnung gutgeschrieben. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Elternteil des Kindes Stromkunde bei Energie Südwest ist und einen Vertrag über eine Laufzeit von mindestens zwölf Monaten hat. Es kann auch kurz nach der Geburt noch ein Vertrag abgeschlossen werden, teilt das Unternehmen mit.