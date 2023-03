Für das Kundencenter des Landauer Energieversorgers Energie Südwest sind Online-Terminvereinbarung möglich. Bei Fragen zum Tarif, zum Stromvertrag oder zur aktuellen Abrechnung helfen die Mitarbeiter im Kundencenter in der Industriestraße 18 weiter. Für mehr Flexibilität und kürzere Wartezeiten gibt es nun die Möglichkeit, im Vorfeld online 20-minütige Beratungstermine zu buchen. Freie Termine sind unter www.energie-suedwest.de/online-terminvereinbarung einsehbar. Die Mitarbeiter sind auch unter Telefon 06341 289-122 oder per E-Mail an info@energie-suedwest.de erreichbar.