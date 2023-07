Energie Südwest hat die Pläne für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in diesem Jahr angepasst: Die Förderungen des Bundes sind eingestellt. Damit hat der Ausbau des E-Ladenetzes einen kleinen Dämpfer erlitten. In den letzten Jahren hat Energie Südwest immer mit den Förderwellen in Säulen investiert.

Wie Robert Grajcarek, Geschäftsführer der Energie Südwest Netz GmbH, im Mobilitätsausschuss informierte, möchte das Unternehmen in diesem Jahr neun Standorte in Landau nachverdichten. Darunter sind das Stadion, die Langstraße, das Arbeitsgericht, der Sportplatz am Ebenberg. Die meisten Standorte seien vom Denkmalschutz betroffen, weshalb die Behörde eingeschaltet worden sei. Die Tarife hat der Versorger angepasst, dabei auch eine Blockiergebühr eingeführt für alle, die länger als vier Stunden Strom „tanken“.

Wal-Boxen melden

Laut Grajcarek hat Energie Südwest in Landau rund 80 Ladepunkte an 40 Standorten, davon achtmal Gleichstrom (DC) und 72-mal Wechselstrom (AC). Die Zahl der registrierten Ladevorgänge an E-Ladepunkten in Landau ist von rund 17.100 im Jahr 2021 um gut 80 Prozent auf über 31.200 im Jahr 2022 gestiegen, die Zahl der Landauer Kunden mit einer Ladekarte von rund 300 auf über 530.

Die Frage, wie viele Landauer Wal-Boxen in ihrem Heim installiert haben, kann der Experte nicht beantworten. Zwar seien die Boxen bis zu einer Leistung von elf Kilowatt anzeigepflichtig, darüber genehmigungspflichtig, aber viele Landauer meldeten ihre Anlage nicht.