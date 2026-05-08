Die Energie Südwest AG aus Landau rät zur Vorsicht bei Geschäften an der Haustür. Wer dort nach Zählernummer, Kundendaten oder einem schnellen Vertragsabschluss gefragt wird, sollte vorsichtig sein. Nach Angaben des Energieversorgers sind in den vergangenen Tagen beim Kundenservice vermehrt Hinweise auf unseriöse Haustürgeschäfte eingegangen. Unbekannte versuchten teils, sich als Beauftragte des Unternehmens auszugeben, um Verbraucher ohne deren Wissen bei einem anderen Energieversorger anzumelden.

Das Unternehmen empfiehlt, an der Haustür keine persönlichen Daten weiterzugegeben und keine Vertragsentscheidungen unter Zeitdruck zu treffen. Außerdem können sich Mitarbeiter ausweisen. Wer unsicher ist, kann über den Kundenservice prüfen lassen, ob jemand im Auftrag der Energie Südwest unterwegs ist.

Wenn es bereits zu einem ungewollten Anbieterwechsel gekommen ist, besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. In den bisher gemeldeten Fällen widerriefen Kunden laut Energie Südwest erfolgreich. Zudem leitet die Firma rechtliche Schritte ein. Tipps zum Schutz vor unseriösen Haustürgeschäften gibt sie unter www.energie-suedwest.de/warnung-betrugsversuche. Betroffene können sich auch an den Kundenservice, Telefon 06341 289122, E-Mail kundenberatung@energie-suedwest.de, wenden.