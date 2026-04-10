Schaffe, schaffe, Häusle baue: Die Baumesse Landau ist am Freitag eröffnet worden. Bis Sonntag läuft sie auf dem neuen Messegelände. Nach Angaben des Veranstalters Baumesse GmbH sind rund 200 Aussteller vor Ort. Gezeigt werden demnach aktuelle Lösungen rund ums Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Ein Schwerpunkt der Messe liege auf dem Thema Energie, heißt es in der Pressemeldung. „Neben zahlreichen Fachbetrieben für Photovoltaik, Solarenergie und Wärmepumpen freuen wir uns besonders über die Teilnahme mehrerer Energieberatungsagenturen.“ Darüber hinaus decke die Messe ein breites Spektrum rund ums Eigenheim ab – vom Gartenbau über Dach- und Schornsteintechnik bis hin zu Möbeln, Küchen und Wohnaccessoires. Die Baumesse ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Veranstalter empfiehlt, Eintrittskarten vorab im Internet unter www.baumesse.de zu erwerben.