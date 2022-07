Boah, erster Teil Wahl ist rum, zweite Runde folgt am nächsten Wochenende. Freuen Sie sich auch? Danach sind dann alle wieder halbwegs normal. In Wahlkampfzeiten sind auch die Lokalpolitiker immer ganz groß im Austeilen, aber sobald Kritik kommt, geht die Welt unter und es wird geweint. Das Niveau: Kevin (5) nimmt Kathrin (2) in der Kita die Schübbe weg, Kathrin weint, Erzieherin schimpft, Kevin weint auch. Es ist nicht zum Aushalten. Die, die am dreckigsten spielen, sind auch immer die, die das meiste Mimimi produzieren. Etwas muss man aber ganz klar sagen: Diese Suppe hat uns Thomas Hirsch eingebrockt. Es ist völlig okay, für das Geld zur Sparkasse zu wechseln – auch, weil anzunehmen ist, dass der Job stressfreier sein könnte. Wer die Chance ablehnen würde, würde bestimmt auch die Fußgängerzone mit der Klobürste fegen. Nein, Hirsch ist vorzuwerfen, dass er uns alle um ein wahlkampffreies Jahr gebracht hat. Und wer nun sagt, nächstes Jahr werde es keinen Grund geben, Wahlplakate aufzuhängen: Dachten wir dieses Jahr auch. Denen fällt was ein.