Landau. Aktuell bekommen die Haushalte der letzten Landauer Teilstichprobe der deutschlandweiten Mobilitätsuntersuchung „Modal Split“ Post von der Technischen Universität (TU) Dresden. Darin werden die Bürger gebeten, sich an der Befragung zur Alltagsmobilität zu beteiligen. Die Modal-Split-Befragung laufe bereits seit Anfang 2023 und das mit Erfolg – die erforderlichen Monatsstichproben wurden bisher in nahezu allen Untersuchungsräumen erreicht, teilt die städtische Pressestelle mit. Nun gelte es, diese Entwicklung auch in den letzten Wochen der zwölfmonatigen Erhebungszeit fortzuführen. So entstehe eine wichtige Datengrundlage für die Landauer Verkehrsplanung.

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie kann telefonisch oder online erfolgen. Alle Haushalte der Stichprobe erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet. Weitere Informationen zum Forschungsprojekt sind unter https://tu-dresden.de/srv zu finden. rhp