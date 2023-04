Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist Perfektionist und er ist stolz darauf. Helmut Lang, Anästhesist und Intensivmediziner, hat in den über 30 Jahren am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße etwa 25.000 bis 30.000 Patienten eine Narkose gegeben. „Es darf nie Routine werden und man darf nie einen Fehler machen“, sagt er. Am Donnerstag, 13. August, wird der „bekennende Südpfälzer“ verabschiedet. Dann kann er unbeschwert mit seiner Honda durch den Pfälzerwald brausen.

Dem gebürtigen Kirrweilerer war nicht in die Wiege gelegt, dass er einmal Arzt werden sollte. In der Schulzeit interessierte er sich zunächst eher für Alte