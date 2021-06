Die Landauer Volkshochschule reagiert auf die Herausforderungen von Eltern und Schülern in der Corona-Pandemie. Es gibt bald zwei Kurse, die Eltern helfen sollen, ihre Kinder beim Lernen mit digitalen Medien besser zu unterstützen.

Ein Anfängerkurs soll Eltern in die Bedienung von EDV-Geräten (ja, EDV. Im Jahr 2021.) einführen. Ungeschickt ist es vielleicht, Infos per E-Mail oder im Netz dazu anzubieten, aber die Kinder können bestimmt helfen.

Es ist schön, dass die Volkshochschule nur knapp anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie, knapp ein halbes Jahr nach Beginn der zweiten Runde Fernunterricht und nur circa eine Woche nach der Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht nun bei digitalem Lernen helfen will. So arbeitet man daran, ein angestaubtes Image aufzupolieren. Schwierig ist vielleicht, dass die Kursteilnehmer bis zu einem möglichen dritten Shutdown das Gelernte wohl vergessen haben werden, da sie das Wissen wohl nicht anwenden können.

Info

„Fernunterricht und Grundlagen bei der Bedienung von Laptops oder Tablets“: Samstag, 26. Juni, von 10 bis 12.15 Uhr oder am Freitag, 9. Juli, von 17 bis 19.15 Uhr.

„Digitales Lernen unterstützen!“ – Freitag, 2. Juli, von 17 bis 19.15 Uhr oder am Samstag, 17. Juli, von 10 bis 12.15 Uhr.