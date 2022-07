Rülzheim verliert eine Attraktion

Nach 17 Jahren schließt die Straußenfarm in Rülzheim zum Jahresende. Bei den gescheiterten Verhandlungen um eine Zukunft der Farm spielt auch die Gemeinde eine Rolle.

Menschen vor dem Ertrinken retten

Bei den heißen Temperaturen zieht es viele an den See zum Schwimmen. Doch das kann auch gefährlich werden und Menschen ertrinken. Was kann man tun, um das zu verhindern?

Gesundheitszentrum vor Eröffnung

Noch wenige Wochen, dann geht’s im Landauer Zentrum Medivicus los. Die meisten Flächen sind vermietet, aber an die Parkplätze muss man noch ran.

Opfer wollte Selfie mit Stichwunde machen

Nicht alle geladenen Zeugen erschienen am dritten Verhandlungstag im Messerstecherprozess im Landauer Landgericht. Aber die bisherigen Aussagen lassen die Vorgänge in der Partynacht im Januar in Wörth äußerst skurril erscheinen.

Ohne Gießen durchs Gartenjahr

Ein blühender Garten ganz ohne gießen? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Experte Martin Knies erzählt, wieso sein Gemüsegarten im Sommer kein Wasser bekommt und wieso er trotzdem viel Obst und Gemüse dort ernten kann.