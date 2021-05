So wüst das Wetter dieser Tage auch ist: Es gibt Lichtblicke an der Südlichen Weinstraße. Im Landkreis könnte die Bundesnotbremse schon ab Donnerstag, 20. Mai, wieder gelöst werden. Die Landau heißt es Daumen drücken: Dort zählt der Montag als Tag eins auf dem Weg zu Lockerungen.

Die Sieben-Tages-Inzidenzen sinken. Bundesweit. Auch in der Südpfalz. Gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt der Wert am Montag in Landau bei 76,8, im Kreis Südliche Weinstraße bei 81,4 und im Kreis Germersheim bei 79,1. Die Zahlen nähren die Hoffnung auf Lockerungen der harten Regelungen. Während es im Kreis Germersheim, der sehr lange mit hohen Inzidenzen zu kämpfen hatte, seit Christi Himmelfahrt wieder etwas entspannter zugeht, gestatten die Behörden nun auch den Menschen an der Südlichen Weinstraße Vorfreude.

Landrat Dietmar Seefeldt blickt optimistisch auf baldige Öffnungsschritte im Kreis, denn Lockerungen der Corona-Regeln werden auch im Landkreis immer wahrscheinlicher. „Der Landkreis Südliche Weinstraße liegt seit vier aufeinanderfolgenden Werktagen unter der Inzidenz-Marke von 100. Unter der Voraussetzung, dass der Wert morgen, also Dienstag, ebenfalls unterschritten wird, gelten ab Donnerstag, 20. Mai, wieder Lockerungen“, teilt der Landrat mit.

Tests vorgeschrieben

Konkret würde das bedeuten: Die Ausgangssperre würde aufgehoben. Der gesamte Handel könnte wieder öffnen. Es gelten dann dieselben Bedingungen wie in den Lebensmittelgeschäften. Zudem wäre kontaktarmer Urlaub möglich, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen, in Wohnmobilen und in Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen wären wieder erlaubt. Übernachtungen in Hotels sind auch „kontaktarm“ möglich, wenn zum Beispiel Frühstück auf dem Zimmer und ein eigenes Bad angeboten werden. Für den Aufenthalt wäre eine Testung bei Anreise und danach alle 48 Stunden notwendig.

Sportler könnten – kontaktfrei – sowohl im Freien als auch in der Halle wieder ihrem Hobby frönen. Es gilt ein Abstand von drei Metern zu anderen Personen, und es darf nicht mehr als eine Person pro 40 Quadratmetern Hallenfläche aktiv sein. In der Halle besteht zudem Testpflicht. Außerdem wäre für maximal 20 Kinder Sport im Freien auch ohne Abstand möglich.

„Disziplin belohnt“

Laut Kreisverwaltung dürften auch Fitnessstudios wieder öffnen, wenn die für den Sport geltenden Regelungen eingehalten würden. Alle Regelungen sind in dem von der Landesregierung veröffentlichten „Perspektivplan Rheinland-Pfalz“ für Landkreise und Städte mit einer Inzidenz von unter 100 beschrieben.

Er sei froh, dass die Disziplin der Bürger belohnt werde und die Menschen ein Stück Freiheit zurückbekommen, wenn sich die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis weiter auf einem Niveau unter 100 einpendele, betonte Landrat Dietmar Seefeldt am Montag. Insbesondere die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe erhielten dann ein Stück Planungssicherheit zurück. „Auch für Kinder und Familien ist es ganz wesentlich, dass Sport für Kinder wieder möglich ist.“

Der Kreischef unterstreicht aber auch: „Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Unser Ziel bleibt es, die Inzidenz konstant weiter zu senken und die Infektionslage einzudämmen. Die wichtigsten Bausteine hierzu sind das Impfen, das Testen und unser aller Vorsicht. Daher bitte ich Sie alle, weiterhin vorsichtig und achtsam zu sein.“

In Landau Tag eins

Für die Landauer ist das Licht am Ende des Tunnels noch etwas schwächer. Aber der Countdown läuft: Der Montag und der Dienstag sind gemäß der Rechnung des Robert-Koch-Instituts die ersten beiden Tage in einem möglichen Fünf-Tages-Reigen – eine Inzidenz von unter 100 am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vorausgesetzt. Das könnte bedeuten, dass zu Beginn der kommenden Woche auch in Landau wieder mehr geht.

Liegt die Stadt an fünf Werktagen hintereinander unter einer Inzidenz von 100, fällt sie am übernächsten Tag aus der Bundesnotbremse. Dabei zählen allerdings die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite www.rki.de/inzidenzen veröffentlicht. Diese entsprechen denen des Landesuntersuchungsamts vom Vortag, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Und nicht zu vergessen: Sollte die Inzidenz drei Tage hintereinander Werte von über 100 haben, dann wird das Rad wieder zurückgedreht.

43 neue Infizierte

Seit Freitag sind in der Südpfalz 43 neue Covid-19-Infizierte registriert worden: 8 in Landau, 15 im Kreis Südliche Weinstraße und 20 im Kreis Germersheim.

Weitere Lockerungen hat das Land Rheinland-Pfalz ab Freitag, 21. Mai, angekündigt. Geregelt wird dies in einer weiteren Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Detailinformationen liegen laut Kreisverwaltung noch nicht vor. Die Behörde verweist darauf, dass die vom Bund erlassene Bundesnotbremse für Kommunen mit fünftägiger Sieben-Tages-Inzidenz über 100 weiterhin Bestand hat. „Hier haben sowohl Land als auch Kommunen keinen Handlungsspielraum.“

Info

www.rki./de/inzidenzen

www.lua.rlp.de

www.landau.de/corona